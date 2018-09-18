Стало известно, почему решили уволить Горохова из органов внутренних дел Криминал

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Ненадлежащее руководство деятельностью подчиненного подразделения стало одной из причин принятия решения об увольнении из органов внутренних дел полковника полиции Эдуарда Горохова, занимавшего должность главы управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по Пензенской области. Об этом говорится в письме за подписью начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности (ОРЧ СБ) регионального УМВД Романа Гусева, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

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«13 июня 2018 года руководством УМВД России по Пензенской области назначена служебная проверка в отношении сотрудников отдела иммиграционного контроля УВМ, […] которые своевременно не вынесли решения о закрытии въезда на территорию России иностранным гражданам, неоднократно привлекавшимся к административной ответственности на территории Пензенской области», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что уже на следующий день Эдуард Горохов и его заместитель Виталий Васин были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

«По результатам служебной проверки 12 июля 2018 года утверждено заключение», — отмечается в письме.

В нем уточняется, что подписанным в тот же день приказом УМВД России по Пензенской области о неполном служебном соответствии были предупреждены четверо сотрудников отдела иммиграционного контроля УВМ — начальник Евгений Тургенев, его заместитель и двое инспекторов.

«За ненадлежащее руководство деятельностью подчиненного подразделения, необеспечение соблюдения дисциплины и законности подчиненными сотрудниками, ненадлежащее проведение воспитательной и индивидуально-профилактической работы, а также в связи с неоднократным нарушением служебной дисциплины принято решение об увольнении полковника полиции Горохова Э.Ю. из органов внутренних дел (приказ УМВД России по Пензенской области от 12 июля 2018 года №1176)», — сообщается в тексте.

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В письме добавляется, что материалы для реализации принятого решения были направлены в департамент государственной службы и кадров (ДГСК) МВД России.

«23 августа 2018 года материалы по увольнению Горохова Э.Ю. возвращены из ДГСК МВД России без реализации. В связи с этим пункт приказа УМВД России по Пензенской области в части привлечения Горохова Э.Ю. к дисциплинарной ответственности в виде увольнения отменен», — отмечается в нем.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 29 июня 2018 года в отношении Эдуарда Горохова по материалам управления ФСБ по Пензенской области, ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ регионального УМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Этому предшествовала служебная проверка, основанием для назначения которой стала информация о возможном лоббировании интересов индивидуального предпринимателя, осуществляющего коммерческую деятельность по оказанию услуг в сфере миграции.