Под Пензой мужчина стал жертвой мошенничества при покупке игровой консоли Криминал

Пенза, 21 сентября 2018. PenzaNews. 39-летний житель Пензенского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке игровой консоли по объявлению в интернете. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«После оформления заказа на электронную почту мужчины поступило письмо со ссылкой на страницу. Гражданин перешел по ней и ввел данные своей банковской карты в форму на сайте, после чего осуществил платеж на сумму 14 тыс. 990 рублей. Однако товар он до сих пор не получил, а сайт оказался заблокирован», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.