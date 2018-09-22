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Вступил в силу приговор жителю города Городище за кражу денег из микроволновки

11:20 | 22.09.2018 | Криминал

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Пенза, 22 сентября 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор жителю Городище, который признан виновным в краже 90 тыс. рублей из дома пенсионеров, прятавших деньги в микроволновой печи.

Вступил в силу приговор жителю города Городище за кражу денег из микроволновки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Еще зимой 2014 года он решил украсть накопления у пожилых супругов. Зная, что пенсионерка лежит в больнице и муж ее навещает, молодой человек выбрал время, когда в доме никого не будет, перелез через забор, при помощи гвоздодера открыл входную дверь и проник внутрь. В спальной комнате в микроволновой печи он обнаружил пакет с 90 тыс. рублей и украл деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областного суда

В суде отметили, что, по словам злоумышленника, чужие накопления он решил заполучить для возврата долга.

«Он знал, что супруги получали пенсию и продавали мед, поэтому решил, что у них должны храниться сбережения. Несколько дней он следил за домом, тщательно планировал преступление. В совершении этой кражи он признался спустя 4 года, когда отбывал наказание по приговору Подольского городского суда от 2016 года за аналогичные преступления», — уточнили в пресс-службе.

В пензенском облсуде отметили, что за этот эпизод мужчина приговорен к 1 году лишения свободы, а окончательно — путем частичного сложения наказаний по двум приговорам — ему назначено 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Также удовлетворен гражданский иск потерпевших. В их пользу суд постановил взыскать ущерб, причиненный преступлением. Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — добавили в пресс-службе.

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