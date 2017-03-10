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Олег Трошин прокомментировал дело о гибели мальчика из Каменки, умершего от ожогов

18:05 | 10.03.2017 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин прокомментировал ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего 3 июня 2016 года в городе Каменке инцидента, в результате которого от ожогов 90% тела скончался 10-летний Михаил Опря.

Олег Трошин прокомментировал дело о гибели мальчика из Каменки, умершего от ожогов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы назначили экспертизу, которая требует серьезных интеллектуальных затрат со стороны экспертов. Там большое количество экспертов принимают участие. […] Все, что есть, направляем на экспертизу, которая нам должна выдать версию объективную — на основании доказательств — того, что там происходило», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.

Олег Трошин пояснил, что мальчики, которые находились на месте происшествия, прошли проверку на полиграфе.

«Один не смог ничего ответить в силу определенных обстоятельств. [...] А второй... При исследовании пошла четкая реакция, потому что все происходило так, как они говорят», — сказал руководитель следственного управления.

Он добавил, что в работе каменского следственного отдела были выявлены определенные недостатки.

«Мною была инициирована служебная проверка. К дисциплинарной ответственности были привлечены те, кто непосредственно участвовал в осмотре места происшествия. Других серьезных нарушений в расследовании уголовного дела каменским отделом установлено не было», — отметил Олег Трошин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первоначально по по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», которое после смерти мальчика переквалифицировали на ч. 1. ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Предварительно было установлено, что вечером 3 июня 2016 года четверо мальчиков в возрасте 10 и 13 лет находились на берегу реки Атмис на окраине города Каменки, при этом у одного из подростков был мопед. Когда пострадавший стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, транспортное средство упало на него. Около двух литров топлива вылилось на землю и попало на одежду ребенка. К лежавшему на земле мальчику подбежал 10-летний хозяин мопеда, который зажигалкой поджег образовавшуюся лужу бензина. В результате горючее вещество вспыхнуло, и огонь перекинулся на ребенка.

5 июня мальчика вертолетом Ми-8 МЧС России доставили в Нижний Новгород в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России, где он умер через несколько дней.
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