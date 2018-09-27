Житель Лопатинского района предстанет перед судом за убийство приятеля Криминал

Лопатино, 27 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по обвинению 56-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области в убийстве приятеля ножом направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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«По данным следствия, в ночь с 19 на 20 июля 2018 года мужчина находился дома в селе Суляевка Лопатинского района, где распивал спиртное со своим знакомым. В ходе общения гость пояснил, что желает переночевать у приятеля, однако тот был против. Между ними возник конфликт, переросший в перепалку», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что, возмутившись поведением знакомого, мужчина вооружился кухонным ножом и не менее девяти раз ударил его в голову, туловище, руки и ноги.

«От причиненных телесных повреждений гость скончался на месте происшествия. На протяжении всего периода следствия мужчина находился под стражей по решению суда. Вину в причинении смерти приятелю он признал», — добавили в региональном следственном управлении.