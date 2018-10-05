В Каменке по горячим следам раскрыта кража сумки с деньгами у пенсионерки Криминал

Каменка, 5 октября 2018. PenzaNews. Полицейские установили причастность 56-летнего мужчины к краже сумки с документами, ключами от квартиры, мобильным телефоном и деньгами в сумме почти 20 тыс. рублей у пенсионерки в Каменке Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, 82-летняя женщина оставила личные вещи без присмотра на лавочке возле дома на Кооперативной площади, откуда сумка была украдена.

«Полицейские провели обход граждан для выявления возможных свидетелей и очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления местного жителя, привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном. Часть похищенного изъята», — пояснили в ведомстве.