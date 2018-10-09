Двое уроженцев Таджикистана обвиняются в сбыте героина Криминал

Пенза, 9 октября 2018. PenzaNews. Двое уроженцев Таджикистана 1991 года рождения обвиняются в сбыте героина на территории Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

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«Установлено, что наркотическое средство злоумышленники привозили из другого региона на автомобиле. В областном центре они оборудовали тайники, в которых оставляли свертки с героином для последующей бесконтактной передачи иным лицам», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что во время личного досмотра у мужчин было изъято несколько свертков с наркотиком, а затем обнаружено восемь тайников, которые успели оборудовать обвиняемые.

«При обыске по месту их временного проживания полицейские нашли еще 29 свертков с героином. Общая масса изъятого наркотического средства составила около 60 граммов», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что в настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.