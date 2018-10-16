В Пензе подростки за девять месяцев совершили почти 70 преступлений Криминал

Пенза, 16 октября 2018. PenzaNews. Подростки совершили в Пензе 69 преступлений с января по сентябрь 2018 года. Об этом сообщил начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями мэрии Олег Викулов, выступая на совещании в городской администрации во вторник, 16 октября.

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По его словам, в последние годы наметилась тенденция к снижению подростковой преступности: за аналогичный период 2015 года несовершеннолетние нарушили закон 101 раз, 2016-го — 96, 2017-го — 64.

Олег Викулов отметил, что рост наблюдается по таким преступлениям, как кражи и незаконный оборот наркотиков.

Комментируя представленные данные, мэр Виктор Кувайцев потребовал усилить профилактическую работу, в том числе с помощью дополнительных рейдов по местам концентрации несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба мэрии, он также обратил особое внимание на организацию занятости детей из так называемой «группы риска» для предотвращения повторных правонарушений с их стороны.