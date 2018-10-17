В Пензе мошенник обманул владелицу магазина под предлогом банкета для проверяющих Криминал

Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Владелица одной из торговых точек Пензы перевела 160 тыс. рублей телефонному мошеннику, который под видом сотрудника МЧС предложил ей оплатить банкет для проверяющих из Москвы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«Женщина рассказала, что в рабочее время на ее сотовый телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником МЧС и пояснил, что к ним из Москвы приехали проверяющие, которые планируют обследовать торговые организации Октябрьского района Пензы. Во избежание каких-либо проблем собеседник порекомендовал ей оплатить банкет для комиссии», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что женщина согласилась и перечислила на два абонентских номера сотовой связи в общей сложности 160 тыс. рублей, после чего попыталась связаться с собеседником, но его телефон оказался выключен.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению может быть причастен мужчина, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии, расположенной на территории Ульяновской области. Он признался в содеянном и пояснил, что полученные денежные средства перевел в счет своих долгов знакомым. По факту совершения мошеннических действий возбуждено уголовное дело», — добавили в пресс-службе.