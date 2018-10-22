В Пензе ищут очевидцев задержания водителя машины, въехавшей в столб со знаками у «Южного» Криминал

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Следователи разыскивают очевидцев задержания водителя автомобиля «Lada Kalina», который врезался в дорожный знак напротив магазина «Южный» в Пензе, уходя от полицейской погони 26 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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По ее словам, необходимость в свидетельских показаниях возникла в рамках расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Госавтоинспекции в отношении жителя Пензы 1977 года рождения.

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«По данным следствия, 26 апреля 2018 года с 13.00 до 14.30 мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной «Lada Kalina». Около дома №36 по улице Красная Горка в Пензе водитель, игнорируя требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства, произвел наезд на дорожный знак», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что, по словам водителя, в ходе задержания за совершение административного правонарушения инспекторы применили к нему физическую силу и нанесли не менее одного удара по телу.

«По имеющейся информации, в момент задержания правонарушителя сотрудниками полиции вокруг находились несколько человек. Следственное управление обращается с просьбой к свидетелям инцидента обратиться в следственный отдел СКР по Первомайскому району Пензы по номеру: +7 (8412) 56-61-05. Показания очевидцев имеют существенное значение для объективного расследования уголовного дела», — пояснила она.