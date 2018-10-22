EN
22:39:52 Понедельник, 22 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе ищут очевидцев задержания водителя машины, въехавшей в столб со знаками у «Южного»

16:57 | 22.10.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Следователи разыскивают очевидцев задержания водителя автомобиля «Lada Kalina», который врезался в дорожный знак напротив магазина «Южный» в Пензе, уходя от полицейской погони 26 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе ищут очевидцев задержания водителя машины, въехавшей в столб со знаками у «Южного»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, необходимость в свидетельских показаниях возникла в рамках расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Госавтоинспекции в отношении жителя Пензы 1977 года рождения.

Читайте также

Стали известны новые подробности полицейской погони за нарушителем в Пензе

«По данным следствия, 26 апреля 2018 года с 13.00 до 14.30 мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной «Lada Kalina». Около дома №36 по улице Красная Горка в Пензе водитель, игнорируя требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства, произвел наезд на дорожный знак», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что, по словам водителя, в ходе задержания за совершение административного правонарушения инспекторы применили к нему физическую силу и нанесли не менее одного удара по телу.

«По имеющейся информации, в момент задержания правонарушителя сотрудниками полиции вокруг находились несколько человек. Следственное управление обращается с просьбой к свидетелям инцидента обратиться в следственный отдел СКР по Первомайскому району Пензы по номеру: +7 (8412) 56-61-05. Показания очевидцев имеют существенное значение для объективного расследования уголовного дела», — пояснила она.

Загрузка...
Читайте также
Попытка дать взятку инспектору ГИБДД в Башмаково обойдется мужчине в 100 тыс. рублей Бизнесмен перечислил на строительство мечети в Пензе 500 тыс. рублей
Житель Пензы подозревается в истязании 77-летней матери В Пензенской области многодетная мать незаконно получала пособия на мертвого ребенка
Проверка организована по факту кражи 130 тыс. рублей с карты жителя Пензы В Пензе с 1 ноября будут запрещены земляные работы
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама