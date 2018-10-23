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Из-за интимных снимков жительницы Пензы возбуждено уголовное дело

16:06 | 23.10.2018 | Криминал

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Пенза, 23 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» возбуждено в связи с публикацией интимных фотографий жительницы Пензы в социальной сети. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Из-за интимных снимков жительницы Пензы возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с 15 по 17 мая 2018 года пензенец 1969 года рождения, находясь в доме по месту жительства, используя мобильный телефон с доступом в интернет, в одной из социальных сетей умышленно распространил фотографии интимного содержания с изображением своей близкой знакомой», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что данные снимки были доступны для просмотра неопределенному кругу пользователей.

«Тем самым подозреваемый нарушил неприкосновенность частной жизни потерпевшей. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — добавила Татьяна Махницкая.

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