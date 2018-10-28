В Пензе возбуждено дело из-за дефектов в домах, построенных для расселения ветхого жилья Криминал

Пенза, 28 октября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено по факту строительства многоквартирных домов ненадлежащего качества в отдаленном от центра Пензы микрорайоне Заря, которые были возведены по программе расселения аварийного и ветхого жилья. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в январе 2015 года между департаментом ЖКХ города Пензы и обществом с ограниченной ответственностью «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных жилых домов для граждан, расселяемых из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Впоследствии права муниципального заказчика перешли к МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», — пояснила собеседница агентства.

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Микрорайон Заря города Пензы

Она напомнила, что в рамках контракта ООО «Сурский квартал» заключило договоры субподряда с организациями, которые выполнили строительство восьми жилых домов на улицах Новоселов и Сузюмова.

«После переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в ходе эксплуатации многоквартирных домов выявлены неравномерные осадки фундаментов, повлекшие трещины в фундаментных блоках и несущих конструкциях, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан», — добавила представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая уточнила, что в настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление причин появления существенных недостатков в конструкциях домов, а также определение этапа строительства, на котором были допущены нарушения.

«Изъята проектная и техническая документация», — сказала она.