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Жительница Пензы обвиняется в продаже своего ребенка за 6 тыс. рублей

09:59 | 28.02.2019 | Криминал

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Санкт-Петербург, 28 февраля 2019. PenzaNews. Жительница Пензы, родившая мальчика год назад, обвиняется в продаже новорожденного сына за 6 тыс. рублей.

Жительница Пензы обвиняется в продаже своего ребенка за 6 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с февраля по март 2018 года жительница Пензы, будучи беременной, нашла другую обвиняемую — жительницу Санкт-Петербурга, пожелав из корыстных побуждений совершить сделку по передаче своего малолетнего сына», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

В надзорном ведомстве добавили, что впоследствии женщина прибыла в северную столицу, где в родильном доме №16 в марте 2018 года появился на свет ее ребенок.

«Она предоставила в медицинское учреждение документы другой обвиняемой, чтобы та могла забрать ребенка из медицинского учреждения», — сказали в пресс-службе.

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В прокуратуре пояснили, что, получив от жительницы Санкт-Петербурга 6 тыс. рублей и оставив ребенка в роддоме, обвиняемая уехала в Пензу.

«Ее подельница была задержана сотрудниками уголовного розыска при попытке забрать ребенка из медицинского учреждения», — отметили в ведомстве.

Обеим женщинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми».

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

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