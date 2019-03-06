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В Нижнем Ломове завели дело на мужчину, замахнувшегося бутылкой на полицейского

13:40 | 06.03.2019 | Криминал

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Пенза, 6 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» возбуждено в отношении 37-летнего мужчины в Нижнем Ломове Пензенской области.

В Нижнем Ломове завели дело на мужчину, замахнувшегося бутылкой на полицейского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 27 февраля мужчина 1981 года рождения был задержан сотрудниками межмуниципального отдела МВД РФ «Нижнеломовский» около одного из магазинов города за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчина, выражая недовольство задержанием и требованием участкового уполномоченного проследовать в отдел полиции для составления протокола, замахнулся на него стеклянной бутылкой, высказывая при этом в его адрес угрозы применения насилия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что стражи порядка пресекли действия злоумышленника.

«В настоящее время следователем выполняется комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснила собеседница агентства.

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