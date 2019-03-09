EN
14:41:05 Суббота, 9 марта
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за два месяца завершено расследование 280 уголовных дел

13:18 | 09.03.2019 | Криминал

Печать

Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Органы СКР по Пензенской области за январь и февраль 2019 года завершили расследование 280 уголовных дел, в том числе вызвавших большой общественный резонанс. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области за два месяца завершено расследование 280 уголовных дел. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди преступлений, в обстоятельствах которых разбирались следователи, она назвала убийство жителя Каменского района, избиение пенсионерки штыковой лопатой, смерть жительницы Лунинского района и получение взяток, которое вменяется бывшему главврачу онкодиспансера Виталию Серебрякову.

«С начала 2019 года окончено расследование трех уголовных дел о налоговых преступлениях. Ущерб, причиненный ими, составил более 1,3 млн. рублей. Он возмещен в полном объеме. Арестовано имущество на сумму более 400 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что общий ущерб, причиненный преступлениями, составил более 2,2 млн. рублей, он возмещен почти на 97%.

Загрузка...
Читайте также
В пензенской областной библиотеке покажут классику советского кинематографа Пензенская молодежь примет участие в форуме, посвященном изучению истории семьи
Житель Пензы оштрафован за стикеры с рекламой наркотиков Пензенский губернатор прочитал стихи на камеру
Алия Мустафина завоевала «бронзу» на чемпионате России в Пензе На площади Ленина в Пензе начала работу ярмарка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама