В Пензенской области за два месяца завершено расследование 280 уголовных дел Криминал

Пенза, 9 марта 2019. PenzaNews. Органы СКР по Пензенской области за январь и февраль 2019 года завершили расследование 280 уголовных дел, в том числе вызвавших большой общественный резонанс. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Среди преступлений, в обстоятельствах которых разбирались следователи, она назвала убийство жителя Каменского района, избиение пенсионерки штыковой лопатой, смерть жительницы Лунинского района и получение взяток, которое вменяется бывшему главврачу онкодиспансера Виталию Серебрякову.

«С начала 2019 года окончено расследование трех уголовных дел о налоговых преступлениях. Ущерб, причиненный ими, составил более 1,3 млн. рублей. Он возмещен в полном объеме. Арестовано имущество на сумму более 400 тыс. рублей», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что общий ущерб, причиненный преступлениями, составил более 2,2 млн. рублей, он возмещен почти на 97%.