Дело в отношении бывшего главврача пензенского онкодиспансера передано в суд Криминал

Пенза, 7 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего главного врача пензенского областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», передано в суд.

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«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления [СКР по Пензенской области] завершено расследование данного уголовного дела. По данным следствия, бывший главный врач диспансера получил взятки в размере 1 млн. 949 тыс. рублей и 246,5 тыс. рублей за совершение им в пользу определенных организаций действий, направленных на обеспечение условий их участия в аукционах и заключение контрактов на поставку лекарственных средств», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что также завершено расследование уголовного дела в отношении директора саратовской фармацевтической фирмы, обвиняемого в даче взятки в 1 млн. 949 тыс. рублей.

«Уголовные дела находятся на рассмотрении в суде», — пояснила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, 13 апреля 2018 года Виталий Серебряков, занимая должность главврача пензенского областного онкологического диспансера, получил две взятки.

14 апреля губернатор Иван Белозерцев сообщил, что главврач онкодиспансера освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности руководителя учреждения был назначен заместитель Виталия Серебрякова Дмитрий Чичеватов.

15 апреля фигуранту уголовного дела было предъявлено обвинение, на следующий день производство по двум уголовным делам объединили в одно.

19 апреля в отношении Виталия Серебрякова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 13 июня включительно, которую затем суд продлил до 12 августа. В дальнейшем мера пресечения была заменена на более мягкую — домашний арест.



В августе должность главврача областного онкологического диспансера занял Валерий Савельев, который до этого являлся главой города Пензы.