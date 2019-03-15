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Под Пензой мужчина лишился 1,6 млн. рублей при покупке акций через интернет

09:16 | 15.03.2019 | Криминал

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Пенза, 15 марта 2019. PenzaNews. 57-летний житель Бессоновки Пензенской области лишился 1 млн. 600 тыс. рублей, став жертвой мошенничества, совершенного под видом инвестирования в акции.

Под Пензой мужчина лишился 1,6 млн. рублей при покупке акций через интернет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Летом 2018 года на его телефон позвонила неизвестная женщина и предложила инвестировать средства в акции международных компаний. В период с октября 2018 года по февраль 2019 года он перевел на различные счета 1 млн. 600 тыс. рублей, однако обратно никаких денег не получил, а злоумышленница перестала отвечать на звонки», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.

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