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Под Пензой жертва мошенничества осталась без денег и без путевки в Крым

10:16 | 18.03.2019 | Криминал

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Пенза, 18 марта 2019. PenzaNews. 31-летняя жительница Пензенского района Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке путевки в Крым через интернет.

Под Пензой жертва мошенничества осталась без денег и без путевки в Крым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, она обнаружила сайт пансионата, расположенного в Алуште, и сделала заявку на оформление путевки, после чего на ее электронную почту поступило письмо с листом бронирования, договором и реквизитами на оплату. В тот же день она перевела 22 тыс. рублей на расчетный счет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве добавили, что неделю спустя сайт оказался недоступен.

«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в полиции.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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