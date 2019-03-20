Под Пензой женщина стала жертвой мошенничества при покупке билетов на концерт Rammstein Криминал

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. 26-летняя жительница Пензенского района Пензенской области стала жертвой мошенничества при покупке билетов на концерт группы Rammstein через интернет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«По словам гражданки, на сайте Avito.ru она обнаружила объявление о продаже двух билетов на концерт группы Rammstein за 8,5 тыс. рублей и в ходе переписки с неизвестным договорилась об их приобретении. После этого незнакомец на электронную почту женщины прислал нечитаемую фотокопию паспорта, расписку и номер банковской карты для перечисления денег. Следуя условиям продавца, она перевела запрашиваемую сумму, однако билеты не получила», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что по факту мошенничества проводится проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.