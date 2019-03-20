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Четверо должностных лиц пензенского Минлесхоза предстанут перед судом

17:05 | 20.03.2019 | Криминал

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Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых должностных лиц регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Четверо должностных лиц пензенского Минлесхоза предстанут перед судом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области, указанные должностные лица исполнительного органа власти региона в период с октября по декабрь 2016 года, не имея законных оснований, под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия […] организовали и произвели на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов рубку сырорастущих лесных насаждений. В результате их действий лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в сумме 81 млн. 15 тыс. 132 рубля», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что один из фигурантов также обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Должностным лицом была сокрыта незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в декабре 2016 года – январе 2017-го на территории Сосновоборского района Пензенской области, в результате которой был причинен материальной ущерб лесному фонду в сумме 17 млн. 425 тыс. 789 рублей», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, дело будет рассматриваться в Сосновоборском районном суде.

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