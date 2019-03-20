Четверо должностных лиц пензенского Минлесхоза предстанут перед судом Криминал

Пенза, 20 марта 2019. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых должностных лиц регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Как установлено следователями отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пензенской области, указанные должностные лица исполнительного органа власти региона в период с октября по декабрь 2016 года, не имея законных оснований, под видом проведения санитарно-оздоровительного мероприятия […] организовали и произвели на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов рубку сырорастущих лесных насаждений. В результате их действий лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в сумме 81 млн. 15 тыс. 132 рубля», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что один из фигурантов также обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Должностным лицом была сокрыта незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в декабре 2016 года – январе 2017-го на территории Сосновоборского района Пензенской области, в результате которой был причинен материальной ущерб лесному фонду в сумме 17 млн. 425 тыс. 789 рублей», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, дело будет рассматриваться в Сосновоборском районном суде.