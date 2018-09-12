Пензенский губернатор назвал уголовные дела во власти единичными случаями Криминал

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя факт возбуждения уголовного дела в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, назвал такие случаи единичными.

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«Этого никогда не ждешь, иначе почему он у тебя работает? Мне, конечно, это неприятно, я очень болезненно на такие вещи реагирую. Но эти случаи единичные. Посмотрите на то, что происходит в соседних регионах, там уголовных процессов намного больше», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.

По словам Ивана Белозерцева, как только у него появляется информация о «предпосылках к нечестности или коррумпированности чиновника», он прощается с такими людьми.

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При этом каких-либо имен губернатор называть не стал.

«Недавно уволился глава одного из муниципальных образований. Была информация, что он «поддавливает» бизнес. Ему сказали «до свидания», — отметил глава региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за последнее время в Пензенской области было возбуждено несколько громких уголовных дел.

В числе фигурантов — бывший вице-губернатор Валерий Савин, двое вице-мэров Пензы — Ирина Ширшина и Владимир Попков, в отношении которого уголовное преследование было прекращено, бывший зампред гордумы Георгий Тюрин, а также экс-глава администрации Городищенского района Геннадий Березин.