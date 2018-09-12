Пензенский губернатор назвал уголовные дела во власти единичными случаями

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, комментируя факт возбуждения уголовного дела в отношении заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, назвал такие случаи единичными.
«Этого никогда не ждешь, иначе почему он у тебя работает? Мне, конечно, это неприятно, я очень болезненно на такие вещи реагирую. Но эти случаи единичные. Посмотрите на то, что происходит в соседних регионах, там уголовных процессов намного больше», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), которое опубликовано в выпуске №165 от 12 сентября.
По словам Ивана Белозерцева, как только у него появляется информация о «предпосылках к нечестности или коррумпированности чиновника», он прощается с такими людьми.