Срок домашнего ареста замглавы пензенского Минлесхоза продлен до 12 января Криминал

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы продлил до 12 января срок домашнего ареста заместителя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Вячеслава Лебедева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

Она уточнила, что судебное заседание по рассмотрению данного вопроса состоялось в минувший вторник, 9 октября.

«Срок домашнего ареста обвиняемого был продлен по ходатайству второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики», — сказала собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данным следствия, в период с июня по декабрь 2016 года Вячеслав Лебедев, занимая должность начальника отдела воспроизводства, лесоразведения и защиты леса управления лесного хозяйства Минлесхоза Пензенской области, организовал и совершил совместно с заместителем директора и мастером ГАУ «Юрсовский лесхоз», а также директором ГКУ «Кададинское лесничество» незаконную рубку сырорастущих сосен на территории Кузнецкого и Сосновоборского районов.

При этом она была проведена под видом санитарно-оздоровительного мероприятия — сплошной санитарной рубки лесных насаждений — на основании подложных документов, в которых содержались недостоверные сведения о состоянии деревьев.

В результате лес был уничтожен на площади 17,8 га, а лесному фонду страны причинен ущерб на сумму свыше 90 млн. рублей.

Вячеслав Лебедев был задержан весной 2018 года.

18 мая стало известно, что в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.