В Белинском районе завершено расследование дела о смерти мужчины от 42 ножевых ранений Криминал

Белинский, 28 марта 2019. PenzaNews. Жительница села Пушанино Белинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данным следствия, трагедия произошла в январе 2019 года, когда супруги и их малолетняя дочь находилась дома.

«К ним пришла приятельница с ребенком и знакомым мужчиной. После застолья гости остались у них ночевать. Ночью между хозяином дома и его супругой произошла ссора на бытовой почве, в процессе которой женщина схватила нож и нанесла им не менее 42 ударов по голове и телу мужа. Потом она попросила ночевавшую в их доме знакомую вызвать скорую медицинскую помощь», — пояснила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая уточнила, что врачи констатировали смерть мужчины на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов, осложнившихся обильной кровопотерей.

«Женщина 1987 года рождения была задержана, ей было предъявлено обвинение в совершении убийства мужа. Вину она полностью признала, пояснив, что у них постоянно возникали конфликты, причем инициатором выступал супруг после употребления спиртного. Судом женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила она.