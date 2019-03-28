Директор организации в Пензе задержан после взятки за фиктивное трудоустройство Криминал

Пенза, 28 марта 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп» возбуждено в Пензе в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью.

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«По данным следствия, в середине марта 2019 года к директору организации обратился житель Пензы, с которым тот договорился за 15 тыс. рублей изготовить фиктивные записи в трудовой книжке о работе администратором. Последнему эти сведения нужны были для трудоустройства в другую организацию, где требовался стаж работы в указанной должности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, 26 марта руководитель ООО встретился с мужчиной, передал ему бланк трудовой книжки с записями о фиктивной трудовой деятельности и получил 15 тыс. рублей.

«Непосредственно после передачи денег подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Купюры изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — добавила собеседница агентства.