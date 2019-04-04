В Чаадаевке подросток осужден за кражу денег у знакомой Криминал

Чаадаевка, 4 апреля 2019. PenzaNews. Наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период назначено 15-летнему юноше, который признан судом виновным в краже 9 тыс. рублей из дома знакомой в Чаадаевке Городищенского района Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что днем 15 декабря 2018 года он решил спросить у знакомой жительницы Чаадаевки деньги в долг. Женщины дома не оказалось. Подросток при помощи найденных на месте пассатижей повредил запорное устройство на входной двери и проник в жилище. В ящике компьютерного стола он нашел косметичку с деньгами и украл 9 тыс. рублей, после чего скрылся с места происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, после кражи юноша был поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.