В Заречном экс-глава садоводческого товарищества осужден за мошенничество Криминал

Пенза, 5 апреля 2019. PenzaNews. 53-летний житель Заречного Пензенской области, ранее являвшийся председателем правления садоводческого товарищества «Восход», признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что зареченец, являвшийся председателем правления садоводческого товарищества «Восход», 23 апреля 2015 года заключил договор на бурение скважины. Глубина ее составила 72 погонных метра, а стоимость бурения — 2 тыс. 200 рублей за погонный метр. За проделанную работу товариществу необходимо было оплатить 158 тыс. 400 рублей», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что после бурения мужчина составил подложные документы, завысив глубину скважины до 75 метров, а цену — до 2 тыс. 300 рублей.

«Общая стоимость работ составила 172 тыс. 500 рублей. В результате преступных действий из кассы товарищества были похищены денежные средства в сумме 14 тыс. 100 рублей», — уточнила Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры отметила, что данный факт был выявлен вновь избранным председателем садоводческого товарищества.

«В ходе судебного заседания мужчина вину в совершенном преступления признал полностью и возместил причиненный ущерб. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу», — сказала она.