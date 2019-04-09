В Каменском районе двое подростков подозреваются в краже с проникновением в чужое жилище Криминал

Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», возбуждено в Каменском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, в конце декабря 2018 года двое жителей Каменского района 2003 и 2004 годов рождения договорились о совершении кражи в одном из домов. Убедившись, что в доме отсутствуют жильцы и за их действиями никто не наблюдает, один из подозреваемых, применяя физическую силу, сорвал навесной замок. Зайдя в жилое помещение, несовершеннолетние тайно похитили DVD-проигрыватель и электропровода на общую сумму около 4,5 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что злоумышленники скрылись с похищенным имуществом и распорядились им по своему усмотрению.

«Несовершеннолетний 2003 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в настоящее время расследование дела о краже продолжается.