Житель Пензы при продаже дачи перевел аферистам около 130 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 апреля 2019. PenzaNews. Житель Пензы лишился 129 тыс. рублей при продаже дачи через интернет, попавшись на уловку мошенников.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина разместил информацию о продаже дачи на сайте Avito.ru, после чего на его мобильный телефон позвонил неизвестный, изъявивший желание приобрести недвижимость.

«Под предлогом внесения задатка он попросил сообщить реквизиты банковских карт и паспортные данные. Мужчина передал ему запрашиваемые сведения. На следующий день ему позвонила женщина. Она сказала, что ее муж по ошибке перечислил на банковскую карту пензенца 100 тыс. рублей и попросила вернуть деньги. Через банкомат он перечислил на счет абонентского номера мобильной связи 129 тыс. рублей, после чего оба звонивших перестали выходить на связь», — добавили в ведомстве.

В управлении уточнили, что по факту мошенничества проводится проверка.