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Житель Кузнецкого района попытался сохранить брак, украв паспорт супруги

10:07 | 29.04.2019 | Криминал

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. 65-летний житель Кузнецкого района Пензенской области, признанный судом виновным в краже паспорта у своей супруги, оштрафован на 7 тыс. рублей.

Житель Кузнецкого района попытался сохранить брак, украв паспорт супруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В судебном заседании установлено, что в феврале 2019 года мужчина узнал о том, что его супруга, уехавшая жить в другой город, гостит у своей сестры в Сосновоборске. Он приехал в квартиру родственницы и тайно похитил из сумочки жены ее паспорт с целью ограничения ее прав на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ходе расследования уголовного дела мужчина сознался в совершении преступления.

«Он пояснил, что с супругой они расстались в декабре 2018 года. Похитив ее паспорт, он пытался предотвратить ее отъезд к сожителю в Краснодарский край и таким образом сохранить свой брак», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что приговор в законную силу не вступил.

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