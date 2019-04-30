Задержанному в Пензе экс-чиновнику вменяется получение взятки столами и тумбой — СКР Криминал

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Бывший муниципальный чиновник, задержанный в Пензе накануне, подозревается в получении взятки в виде двух столов и одной тумбы.

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«По данным следствия, 1 февраля 2019 года в здании администрации Пензы начальник одного из отделов управления градостроительства и архитектуры получил взятку через посредника в виде двух деревянных столов и деревянной тумбы за ранее оказанное содействие взяткодателю в получении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на территории города», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Она уточнила, что в отношении данного лица, фамилия которого не разглашается в интересах следствия, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Представитель следственного управления добавила, что в минувший понедельник, 29 апреля, подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

«Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сказала собеседница агентства.