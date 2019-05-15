В Пензе задержаны подозреваемые в мошенничестве на 2,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области при поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали в Пензе подозреваемых в мошенничестве, ущерб от действий которых составил 2,6 млн. рублей.

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«Установлено, что менеджер фирмы, специализирующейся на купле-продаже стройматериалов, получил крупный заказ на поставку товара. Он знал, что физические лица, в отличие от юридических, при покупке могут воспользоваться значительными скидками. Чтобы увеличить прибыль своей организации, менеджер попросил знакомого подыскать трех человек для осуществления фиктивных сделок. Мужчина рассчитывал, что граждане по его указаниям приобретут строительные материалы на деньги, которые он им перечислит, а затем переуступят товар заказчику», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что за участие в сделках менеджер обещал фиктивным покупателям денежное вознаграждение.

«Об этой схеме узнал 36-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он предложил посреднику и трем гражданам, которые были подобраны на роль фиктивных покупателей, обмануть менеджера. Те согласились. Затем фиктивные покупатели по указанию менеджера организации открыли на свои имена несколько банковских счетов, на которые впоследствии каждому перечислили по 5 млн. 330 тыс. рублей. В соответствии с договоренностями все трое граждан до совершения сделки находились вместе в съемной квартире», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что незадолго до того момента, когда фиктивные покупатели должны были направиться для приобретения товара, предполагаемый организатор преступления вместе с другим лицом инсценировал нападение них.

«Людей посадили в автомобиль и отвезли в банк с целью обналичить деньги, перечисленные менеджером организации для приобретения стройматериалов, и последующего их хищения. Менеджеру в это время стало известно о противоправных действиях участников сделки. По его обращению банк заблокировал деньги на счетах, принадлежащих фиктивным покупателям. На территории Пензенской области им удалось снять 500 тыс. рублей. В тот же день предполагаемый организатор преступления вывез всех троих в Москву, где они обналичили еще 2 млн. 100 тыс. рублей, после чего деньги на их счетах были полностью заблокированы», — сказали в УМВД.

В пресс-службе ведомства отметили, что после этого подозреваемые были задержаны, двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

«В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и участников преступления, а также сбор и закрепление доказательств», — добавили в ведомстве.