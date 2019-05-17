Завершено расследование дела против бывшего замглавы пензенского Минпрома Криминал

Пенза, 17 мая 2019. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками УФСБ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы регионального Минпрома – начальника управления транспортного обслуживания ведомства Алексея Антипова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

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«По данным следствия, в октябре 2017 года чиновник, действуя из корыстных побуждений, сообщил индивидуальному предпринимателю, занимающемуся межмуниципальными пассажирскими перевозками, заведомо ложную информацию о том, что он в силу занимаемой должности может способствовать снижению количества проверок, проводимых сотрудниками Ространснадзора, а в случае выявления нарушений, ответственность за которые предусмотрена КоАП, может заменить наказание в виде штрафа на предупреждение либо обеспечить снижение размера штрафа путем дачи соответствующих указаний сотрудникам контролирующего органа. В действительности чиновник указанными полномочиями не располагал и выполнять свои обещания не намеревался. При этом он предложил предпринимателю за вышеперечисленные действия систематически передавать ему денежные средства. Бизнесмен, введенный в заблуждение чиновником, согласился. С начала октября 2017 года по сентябрь 2018 года заместитель министра в общей сложности получил от предпринимателя 346 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в октябре 2018 года чиновник получил от предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за незаконные действия — внесение изменений в заявки, поданные в рамках конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок, и их замену, что привело к признанию определенного бизнесмена победителем.

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«Непосредственно после передачи денег взяткополучатель был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия. На протяжении всего периода следствия обвиняемый по решению суда находился под домашним арестом», — напомнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится к направлению в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, обвинительное заключение по данному делу утвердила глава ведомства Наталья Канцерова.