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Житель Пензы лишился денег, пытаясь взять в кредит 250 тыс. рублей

10:46 | 30.05.2019 | Криминал

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Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. 43-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при оформлении кредита на сумму 250 тыс. рублей через сайт.

Житель Пензы лишился денег, пытаясь взять в кредит 250 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, мужчина заполнил заявку на получение кредита и через несколько дней на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился специалистом банка.

«Он сказал, что собеседнику одобрен займ, но для его получения необходимо оплатить проценты, страховку и ведение счета. В течение двух дней мужчина пятью платежами перевел на счет банковской карты 26 тыс. рублей, однако кредит не получил», — сказали в ведомстве.

В управлении отметили, что по факту мошенничества проводится проверка.

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