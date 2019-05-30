Житель Пензы лишился денег, пытаясь взять в кредит 250 тыс. рублей Криминал

Пенза, 30 мая 2019. PenzaNews. 43-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при оформлении кредита на сумму 250 тыс. рублей через сайт.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, мужчина заполнил заявку на получение кредита и через несколько дней на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился специалистом банка.

«Он сказал, что собеседнику одобрен займ, но для его получения необходимо оплатить проценты, страховку и ведение счета. В течение двух дней мужчина пятью платежами перевел на счет банковской карты 26 тыс. рублей, однако кредит не получил», — сказали в ведомстве.

В управлении отметили, что по факту мошенничества проводится проверка.