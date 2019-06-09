Жителей Пензенской области предупредили о новой мошеннической схеме Криминал

Пенза, 9 июня 2019. PenzaNews. Новые уловки телефонных мошенников, пытающихся украсть деньги с банковских карт, зафиксированы в Пензенской области.

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«Потерпевшим зачастую звонят якобы сотрудники службы безопасности банков и сообщают, что с банковской карты владельца пытаются снять деньги. В последнее время появилась новая уловка мошенников. Теперь они сообщают о переводе денежных средств по ошибке оператора банка, а для возврата их на счет владельца необходимо сообщить номер и код на обратной стороне, а также цифры, приходящие в SMS-сообщениях», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что зачастую человек мгновенно поддается панике и добровольно передает им данную информацию.

«После получения от жертвы всех сведений, злоумышленники тайно похищают денежные средства с карт граждан, а потерпевшим приходят SMS-сообщения о списании, причем суммы являются достаточно значительными. Обычно преступники звонят с телефонных номеров, которые оформлены на подставных лиц, и как только они получили доступ к вашей карте, им невозможно дозвониться», — добавили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что настоящие сотрудники банка не могут видеть движения денежных средств по банковской карте и тем более никогда не попросят вас назвать коды и пароли банковских карт.

«Если вам поступило такое предложение, необходимо знать, что это мошенники. Надо прекратить разговор. Если у вас остались сомнения, нужно позвонить на телефон горячей линии вашего банка и проверить информацию о якобы списанных средствах», — сказали в УМВД.