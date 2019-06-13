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Установлена личность подозреваемого в краже квадроцикла под Пензой после смерти владельца

09:22 | 13.06.2019 | Криминал

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Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность мужчины, подозреваемого в краже из гаражного бокса на территории Городищенского района Пензенской области квадроцикла, владелец которого умер в феврале 2019 года.

Установлена личность подозреваемого в краже квадроцикла под Пензой после смерти владельца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Им оказался безработный местный житель 1970 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина частично разобрал крышу гаражного бокса и похитил из него квадроцикл», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что похищенное было изъято.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказали в полиции.

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