Установлена личность подозреваемого в краже квадроцикла под Пензой после смерти владельца Криминал

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили личность мужчины, подозреваемого в краже из гаражного бокса на территории Городищенского района Пензенской области квадроцикла, владелец которого умер в феврале 2019 года.

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«Им оказался безработный местный житель 1970 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Мужчина частично разобрал крышу гаражного бокса и похитил из него квадроцикл», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что похищенное было изъято.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сказали в полиции.