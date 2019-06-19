Адвокат попросил оправдать бывшего пензенского вице-губернатора Валерия Савина Криминал

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Адвокат Алексей Шуварин, защищающий бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», попросил оправдать экс-чиновника по громкому уголовному делу, которое рассматривается в Ленинском районном суде Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Считаю, что в ходе судебного следствия стороной обвинения не представлено доказательств, подтверждающих предъявленные моему подзащитному обвинения. На протяжении более восьми месяцев мы […] все вместе пытались разобраться, в чем же заключается объективная сторона вменяемого преступления. Однако мы, и лично я, так и не поняли, какими объективными доказательствами подтверждаются […] события, изложенные в обвинительном заключении», — сказал он в ходе прений в среду, 19 июня.

По словам Алексея Шуварина, обвинением сделан акцент на том, что Валерий Савин якобы знал о расположении вне границ садоводческого некоммерческого товарищества «Искра-1» земельного участка, который он пытался оформить в собственность, а значит, не мог получить его безвозмездно.

Вместе с тем защитник напомнил, что за время рассмотрения дела не удалось разобраться, где в СНТ какие земли, поэтому бывший вице-губернатор вряд ли мог располагать такой информацией.

Адвокат уточнил, что об отсутствии границ СНТ в суде заявили, в частности, эксперт Оксана Тимакина, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава правления садоводческого товарищества Владимир Павлов.

Алексей Шуварин добавил, что также не представлено доказательств предложения Валерием Савиным другой подсудимой по делу Ирине Ширшиной, занимавшей пост вице-мэра Пензы, «принять участие в совершении преступления» и разработке «преступного плана» совместно с третьим фигурантом — заместителем директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяной Титковой, хотя такие формулировки присутствуют в обвинительном заключении.

Кроме того, он обратил внимание на то, что довод об отсутствии свободных земель в СНТ вызывает сомнения, так как установить с достоверностью данный факт по состоянию на 2016 год нельзя, а значит, он должен быть истолкован в пользу подсудимого.

Адвокат подчеркнул, что 6 июня 2014 года все участники собрания членов СНТ проголосовали за выделение Валерию Савину свободного участка, примыкающего к тому, который уже находится в его собственности, а доказательств того, что протокол был подписан позднее, нет.

В ходе прений защитник остановился и на других аспектах дела. Так, он заявил о недоказанности использования своего служебного положения вице-губернатором, а также о том, что «преступный план», на который ссылается следствие, фактически совпадает с установленным порядком предоставления земельных участков.

«Конспирологическая версия обвинения, что все так называемые «дачники» дают показания в суде под воздействием со стороны защиты и Павлова, так и осталась версией и не нашла своего подтверждения. […] Никаких фактов воздействия на свидетелей с целью склонения их к даче ложных показаний установлено не было. Наоборот, в ходе допроса свидетелей в судебном заседании мы смогли убедиться, что показания так называемых «дачников», отраженные в протоколах допросов в ходе предварительного следствия, были искажены следователями с целью достижения обвинительного уклона расследования», — сказал Алексей Шуварин.

В завершение своего выступления адвокат еще раз выразил уверенность в том, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления.

«Прошу Савина Валерия Александровича оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — резюмировал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).