Дело в отношении бывшего вице-губернатора области и заммэра Пензы поступило в суд Криминал

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело, по которому в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и Татьяна Титкова, работавшая начальником отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры горадминистрации, поступило в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщается на сайте суда, в минувший вторник, 7 августа, материалы были переданы судье Наталье Марчук. Также указано, что на 13-е число назначено заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения.

Согласно представленным сведениям, бывший вице-губернатор Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Вице-мэру Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяну Титкову будут судить по обвинению в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщил ИА «PenzaNews» адвокат заместителя главы городской администрации Алексей Агафонов, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Морозов.

Собеседник агентства уточнил также, что Ирина Ширшина в настоящее время находится под домашним арестом, двое других обвиняемых — под подпиской о невыезде.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации Пензы Владимира Попкова, которого заподозрили в служебном подлоге. По версии следствия, чиновник, не обладая соответствующими полномочиями, задним числом подписал постановление о предоставлении гражданину в собственность земельного участка стоимостью не менее 1,6 млн. рублей на территории садоводческого товарищества.

В августе уголовное дело было возбуждено в отношении вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной, которая первоначально подозревалась в злоупотреблении полномочиями в сфере выделения земельных участков.

В декабре — вскоре после внезапной отставки вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина — стало известно, что в отношении него также возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он причастен к получению мошенническим путем права на чужое имущество — участок на территории СНТ стоимостью 460 тыс. рублей.

В мае 2018 года Валерий Савин заявил, что веских доказательств его вины не найдено.

До настоящего времени СУ СКР по Пензенской области не обнародовало результаты следствия по данным громким делам.