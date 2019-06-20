Двое жителей Пензы предстанут перед судом за организацию азартных игр Криминал

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело о незаконной организации азартных игр, в которой обвиняются двое жителей Пензы, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, не позднее 1 сентября 2018 года жители Пензы 1981 и 1986 годов рождения решили незаконно организовать и проводить на территории города азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. С этой целью они приобрели шесть единиц игрового оборудования. [...] Затем они арендовали части площадей в барах, расположенных на улицах Ульяновской, Урицкого, Минской, Ладожской, а также в здании автокомплекса по улице Попова и помещении автомойки по улице Антонова в Пензе, где установили игровое оборудование», — пояснила собеседница агентства.

Он добавила, что, по версии следствия, с сентября 2018 года по апрель 2019-го злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.

«Они ежедневно контролировали деньги, проигранные клиентами, расходы на аренду помещений, выплату выигрышей, ремонт оборудования, лично проводили инкассацию средств в терминалах, применяли меры конспирации путем их отключения в период проверок, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, вели учет и распределение доходов от незаконной деятельности. Все денежные средства, полученные в результате проведения азартных игр, они присваивали себе», — добавила Татьяна Махницкая.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сотрудники полиции провели 11 обысков, изъяли шесть игровых автоматов и 25 тыс. рублей, находившихся внутри.

«Фигуранты уголовного дела ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Мужчины дали признательные показания. Собственники помещений, которые систематически предоставляли свои торговые площади для организации незаконной игорной деятельности, будут также привлечены к уголовной ответственности», — уточнили в ведомстве.