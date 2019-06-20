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Двое жителей Пензы предстанут перед судом за организацию азартных игр

13:33 | 20.06.2019 | Криминал

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело о незаконной организации азартных игр, в которой обвиняются двое жителей Пензы, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Двое жителей Пензы предстанут перед судом за организацию азартных игр

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, не позднее 1 сентября 2018 года жители Пензы 1981 и 1986 годов рождения решили незаконно организовать и проводить на территории города азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. С этой целью они приобрели шесть единиц игрового оборудования. [...] Затем они арендовали части площадей в барах, расположенных на улицах Ульяновской, Урицкого, Минской, Ладожской, а также в здании автокомплекса по улице Попова и помещении автомойки по улице Антонова в Пензе, где установили игровое оборудование», — пояснила собеседница агентства.

Он добавила, что, по версии следствия, с сентября 2018 года по апрель 2019-го злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляли незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.

«Они ежедневно контролировали деньги, проигранные клиентами, расходы на аренду помещений, выплату выигрышей, ремонт оборудования, лично проводили инкассацию средств в терминалах, применяли меры конспирации путем их отключения в период проверок, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, вели учет и распределение доходов от незаконной деятельности. Все денежные средства, полученные в результате проведения азартных игр, они присваивали себе», — добавила Татьяна Махницкая.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сотрудники полиции провели 11 обысков, изъяли шесть игровых автоматов и 25 тыс. рублей, находившихся внутри.

«Фигуранты уголовного дела ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Мужчины дали признательные показания. Собственники помещений, которые систематически предоставляли свои торговые площади для организации незаконной игорной деятельности, будут также привлечены к уголовной ответственности», — уточнили в ведомстве.

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