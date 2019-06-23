В Никольском районе раскрыто мошенничество с получением водительских прав Криминал

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции установили причастность жителя Пензы к мошенничеству в Никольском районе, которое совершено под предлогом оказания помощи в получении водительских прав.

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«Пензенец по предварительному сговору с жителем села Кривозеровка мошенническим путем завладел 22 тыс. рублей под предлогом оказания помощи в получении водительского удостоверения. Деньги принадлежали жителю села Маис 1988 года рождения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

«В настоящее время он содержится в следственном изоляторе по другому уголовному делу. В полиции зарегистрирована явка с повинной», — уточнили в пресс-службе.