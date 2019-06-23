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В Пензе возбуждено дело по факту кражи техники из гаража

10:58 | 23.06.2019 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи снегоуборочного агрегата, двух стиральных машин, детского велосипеда, четырех штампованных дисков для автомобиля и фляги из гаража в Пензе.

В Пензе возбуждено дело по факту кражи техники из гаража. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления безработного местного жителя 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что злоумышленник повредил навесной замок, проник в гаражный бокс около дома на улице Новоселов и украл находившееся там имущество», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что часть похищенного изъята.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», —добавили в управлении.

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