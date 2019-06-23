В Пензе возбуждено дело по факту кражи техники из гаража Криминал

Пенза, 23 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи снегоуборочного агрегата, двух стиральных машин, детского велосипеда, четырех штампованных дисков для автомобиля и фляги из гаража в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления безработного местного жителя 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что злоумышленник повредил навесной замок, проник в гаражный бокс около дома на улице Новоселов и украл находившееся там имущество», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что часть похищенного изъята.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», —добавили в управлении.