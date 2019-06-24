Возбуждено дело по факту кражи денег с банковской карты жительницы Иссы Криминал

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 25 тыс. рублей с банковской карты жительницы рабочего поселка Исса Пензенской области во время ее пребывания в Туапсинском районе Краснодарского края.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и проинформировал о совершении «подозрительных операций» с ее счетом.

«Для их отмены требовалось назвать реквизиты банковской карты и коды из SMS», — добавили в полиции.

В ведомстве пояснили, что жительница Иссы, передав эти сведения незнакомцу, обнаружила списание денег со счета.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника.