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Возбуждено дело по факту кражи денег с банковской карты жительницы Иссы

09:35 | 24.06.2019 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 25 тыс. рублей с банковской карты жительницы рабочего поселка Исса Пензенской области во время ее пребывания в Туапсинском районе Краснодарского края.

Возбуждено дело по факту кражи денег с банковской карты жительницы Иссы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и проинформировал о совершении «подозрительных операций» с ее счетом.

«Для их отмены требовалось назвать реквизиты банковской карты и коды из SMS», — добавили в полиции.

В ведомстве пояснили, что жительница Иссы, передав эти сведения незнакомцу, обнаружила списание денег со счета.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению личности злоумышленника.

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