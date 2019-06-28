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В Пензе началось оглашение приговора по делу Савина, Ширшиной и Титковой

10:21 | 28.06.2019 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Марчук приступила к оглашению приговора по громкому уголовному делу, по которому в качестве подсудимых проходят бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

В Пензе началось оглашение приговора по делу Савина, Ширшиной и Титковой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из здания суда, Ирина Ширшина и адвокат бывшего вице-губернатора Алексей Шуварин пришли примерно за 15 минут до назначенного времени начала заседания. Они разговаривали и улыбались.

Затем прибыл Валерий Савин, который сразу занял то же место в зале, где он сидел на протяжении всего разбирательства. Своим видом он демонстрировал позитивный настрой.

Последней из подсудимых явилась Татьяна Титкова, которая также не выглядела подавленной.

Помимо адвокатов, присутствуют представители гособвинения — Дмитрий Дырдов и Михаил Апаров, который пропустил несколько последних заседаний.

Судья Наталья Марчук зашла в зал в 10.10 и сразу же начала зачитывать текст приговора.

Оглашение приговора проходит в открытом режиме.

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