В Пензе суд рассмотрит дело о контрабанде сильнодействующих веществ Криминал

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ, в причастности к которой обвиняется 38-летний мужчина, передано в Ленинский районный суд Пензы для рассмотрения по существу.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина заказал через интернет препараты для улучшения показателей при занятиях спортом», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ведомстве добавили, что после оплаты товара он был по почте отправлен получателю.

«При получении заказа обвиняемый был задержан», — сказали в полиции.

В пресс-службе уточнили, что общая масса изъятых веществ, свободный оборот которых на территории России запрещен, превысила 20 граммов.

В случае если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.