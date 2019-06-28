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Татьяна Титкова освобождена от наказания по уголовному делу о служебном подлоге

17:12 | 28.06.2019 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, ранее работавшая начальником отдела подготовки решений при оформлении прав на земельные участки управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы, признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», однако освобождена от наказания. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из зала Ленинского районного суда Пензы.

Татьяна Титкова освобождена от наказания по уголовному делу о служебном подлоге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Приговор по громкому уголовному делу огласила судья Наталья Марчук.

«Назначить наказание по ч. 1 ст. 292 УК РФ по факту предоставления земельного участка [бывшему вице-губернатору Пензенской области Валерию] Савину в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. [...] Назначить Титковой дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на два года. [...] Освободить Титкову от наказания [...] в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сказала она.

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Судья добавила, что по второму эпизоду, который связан с предоставлением земельного участка Виктору Глухову — двоюродному брату бывшего вице-мэра Андрея Шевченко, Татьяне Титковой назначено аналогичное наказание, от которого она также освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«Меру пресечения Титковой в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить», — огласила Наталья Марчук.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток.

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