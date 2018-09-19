В суде по делу бывшего вице-губернатора Савина обсудили границы СНТ «Искра-1» Криминал

Пенза, 19 сентября 2018. PenzaNews. Границы садоводческого некоммерческого товарищества «Искра-1» в микрорайоне Барковка города Пензы строго не определены, что не позволяет сделать вывод о том, входят или нет те или иные свободные участки на периферии в состав земель СНТ. Об этом сообщила Галина Шаповалова, занимавшая в 2016 году должность начальника отдела кадастрового учета филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области, которая выступает свидетелем по громкому уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Валерия Савина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Насколько я помню, содержатся в базе данных сведения о земельных участках, принадлежащих на праве собственности Савину. Один, по-моему, был поставлен на учет […] на основании заявления межевого плана, подготовленного на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», — сказала она в ходе судебного заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы в среду, 19 сентября.

По словам Галины Шаповаловой, поскольку общие границы СНТ «Искра-1» строго не разграничены и информация о них отсутствует, при постановке на учет спорного участка в 2016 году в ведомстве руководствовались лишь представленными бумагами, подготовленными кадастровым инженером.

Она уточнила, что сформированный земельный участок с кадастровым номером 58:29:2007013:1082 общей площадью 844 кв. метра, который был передан Валерию Савину, вновь образован из свободных муниципальных земель.

Читайте также

Находящийся под подпиской о невыезде Савин рассказал, как он покидает пределы области

Свидетель добавила, что территория с кадастровым номером 58:29:2007013:468, которая относится к землям общего пользования СНТ, проходила как смежная, поэтому если бы новый участок входил в ее состав, то вычитался бы из нее, а не формировался отдельно.

«Тогда межевой план должен был быть подготовлен не на образование земельного участка из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а […] на раздел земельного участка 468», — сказала Галина Шаповалова.

Она отметила, что сделала вывод о принадлежности спорной территории к муниципальным землям, исходя из межевого плана, который удостоверяется кадастровым инженером без согласования мэрии или подписи Валерия Савина.

При этом свидетель особо обратила внимание на то, что теоретически у СНТ «Искра» могут оставаться неучтенные и нераспределенные земли.

После этого адвокат бывшего вице-губернатора Алексей Шуварин указал на то, что фактическая площадь, зарегистрированная за дачниками, существенно больше той, что первоначально закреплена за товариществом.

Читайте также

Бывший пензенский вице-губернатор Савин рад, что дело против него наконец дошло до суда

В ответ на это замечание Галина Шаповалова сообщила, что собственники могут уточнять границы участков, которыми они владеют более 15 лет, увеличив их на 4 сотки, при этом разрешения товарищества или постановления органа местного самоуправления не требуется.

В свою очередь заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова, которая также проходит по делу в качестве обвиняемой, уточнила, что самые ранние сохранившиеся документы о выделении земель товариществу «Искра-1» датированы 1956 годом, причем в них указана лишь площадь в конкретном квартале без разметки.

Как отметила вице-мэр Ирина Ширшина, которая тоже является фигурантом данного дела, границы СНТ являются подвижными и могут перемещаться при постановке на учет новых участков, оставаясь при этом в своей площади, пока председатель не утвердит проект межевания.

Она добавила, что все земли, собственность на которые не разграничена, считаются государственными, но это вовсе не значит, что они не были выделены «Искре-1».

Давая пояснения, Валерий Савин заявил, что визуально на публичной кадастровой карте прилегающая к его двум участкам территория, которую он хотел узаконить, относится к землям коллективного пользования СНТ.

Фото:Pkk5.rosreestr.ru

Экс-чиновник напомнил, что в связи с этим он в соответствии с законом решил безвозмездно получить участок, находящийся, по его мнению, в границах товарищества, а часть, выходящую за его пределы — купить.

«Но тут вмешались определенные силы, которые просто не хотят, чтобы я эту землю выкупил. […] Я опротестовываю постановление [администрации Пензы] об отмене постановления о продаже мне этого земельного участка», — сказал он, уточнив, что территория, которую он пытался купить, пока в его собственность не предоставлена.

Галина Шаповалова подтвердила, что по изображению на кадастровом плане полученный Валерием Савиным участок действительно входит в состав земель общего пользования СНТ, однако в реальности границы могут не соответствовать.

Читайте также

Савин рассказал, какие события предшествовали уголовному делу против него

Однако Валерий Савин обратил внимание на то, что если на участке отсутствуют координаты характерных точек его границ, то они проводятся по существующим на местности 15 и более лет объектам, например, дорогам, заборам и оврагам.

«Если мы сейчас выйдем на место, вот вся эта ломаная линия — она в наличии есть, она физически существует», — подчеркнул он.

В завершение обсуждения свой вопрос свидетелю задала Ирина Ширшина.

«Можно ли говорить в отсутствие установленных границ всего СНТ, что какой-либо из участков СНТ входит или не входит в эти неустановленные границы?» — спросила она.

На это Галина Шаповалова ответила отрицательно.

Читайте также

Пензенский губернатор назвал уголовные дела во власти единичными случаями

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).