Адвокат поставил под сомнение показания Шевченко и его родственника в деле Ширшиной Криминал

Пенза, 18 июня 2019. PenzaNews. Адвокат Алексей Агафонов усомнился в правдивости показаний Андрея Шевченко, с 2016 по 2018 годы занимавшего пост вице-мэра Пензы, и его родственника Виктора Глухова по эпизоду уголовного дела о покушении на мошенничество при предоставлении земельного участка в садоводческом некоммерческом товариществе «Искра-1», которое вменяется бывшему заместителю главы городской администрации Ирине Ширшиной.

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Он напомнил, что, по версии следствия, в период с 1 мая по 27 июля 2016 года Андрей Шевченко обратился к Ирине Ширшиной с просьбой оказать содействие в подборе и приобретении земельного участка в Пензе для своего двоюродного брата Виктора Глухова, не упомянув при этом о родственной связи.

«Ширшина не знакома с Глуховым. О том, что он является родственником Шевченко, она узнала после того, как по вопросу предоставления ему земельного участка стала проводиться проверка со стороны правоохранительных органов», — пояснил Алексей Агафонов в ходе прений в Ленинском районном суде Пензы во вторник, 18 июня.

Адвокат добавил, что вызывает сомнение мотив личной заинтересованности и желания Ирины Ширшиной угодить Андрею Шевченко якобы из-за хороших отношений.

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«Никаких доброжелательных и приятельских отношений между Ширшиной и Шевченко никогда не было. Напротив, Ширшина относилась к нему негативно как к непрофессиональному и безответственному работнику, о чем прямо заявляла на различных совещаниях. Данные обстоятельства об отношениях Ширшиной и Шевченко подтвердил свидетель [вице-мэр Пензы Юрий] Ильин в судебном заседании, охарактеризовав Шевченко следующим образом: «Он больше предприниматель, чем чиновник», — сказал защитник.

Алексей Агафонов отметил, что не оспаривает факт незаконности предоставления земельного участка в СНТ «Искра-1» Виктору Глухову, поскольку «опровергать очевидные вещи абсурдно».

«Уголовное преследование в отношении Глухова прекращено по нереабилитирующим основаниям — в связи с деятельным раскаянием, а перед этим его действия переквалифицированы органом следствия со ст. 30 ч. 3 и ч. 4 ст. 159 [покушение на мошенничество] на ч. 3 ст. 327 УК РФ [использование заведомо подложного документа]. Таким образом, Глухов не утратил своего процессуального статуса — обвиняемого, уголовное преследование в отношении которого прекращено», — уточнил он.

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По мнению адвоката, оглашение показаний Виктора Глухова, данных им в ходе предварительного следствия в статусе подозреваемого и обвиняемого, в котором ранее было отказано, позволило бы суду объективно оценить все обстоятельства произошедших событий, поскольку это в корне опровергает обвинение Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой.

«Считаю незаконным и постановление следователя о привлечении Глухова в качестве обвиняемого от 17 апреля 2018 года, и о прекращении уголовного преследования в отношении Глухова по ч. 3 ст. 327 УК РФ от 17 апреля 2018 года, поскольку, исходя из текста данного постановления, Глухову вменено использование заявления на имя главы администрации Пензы о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка в СНТ «Искра-1» и иных документов, а данные документы не являются официальными, то есть не предоставляют никаких прав и не освобождают от обязанности», — сказал Алексей Агафонов.

По его словам, Виктор Глухов не мог не знать, что он не является членом СНТ, когда обращался в администрацию Пензы с заявлением о бесплатном предоставлении участка, но 17 апреля неожиданно и кардинально поменял линию защиты и заявил о введении себя в заблуждение.

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«Кроме того, Глухов и Шевченко заявили, что постановление главы администрации Пензы [...] получено Глуховым на почте, и только тогда они узнали, что участок предоставлен бесплатно. Однако вместо того, чтобы обратиться с заявлением об отказе от него, на протяжении более года они не предпринимали никаких действий, и только после того, как под данному факту началась проверка, неоднократно меняя свои показания и объяснения, изложили новую версию произошедших событий, которая органом предварительного следствия без соответствующей проверки принята за правдивую и верную», — подчеркнул защитник.

Адвокат также сделал акцент на том, что 17 апреля 2018 года Виктор Глухов был допрошен, затем за 10 минут следователем принято решение о прекращении уголовного преследования, подготовлен проект постановления, который согласован с первым заместителем руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Рустамом Тугушевым, обвиняемый написал заявление о своем согласии с этим, а после дал показания уже в новом статусе.

«Быстрота принятия вышеуказанного решения поражает и вызывает сомнение, как и необъяснимая с точки зрения действующего уголовно-процессуального закона трансформация подозреваемого Глухова в свидетеля Глухова», — отметил Алексей Агафонов.

По его мнению, очевидно, что действия, направленные на оформление земельного участка в собственность, Виктор Глухов и его двоюродный брат Андрей Шевченко совершали совместно и согласованно.

«Их показания совершенно не выдерживают никакой критики, нелогичны, непоследовательны, не согласуются с другими доказательствами и противоречат здравому смыслу. Полагаю, что их показания даны с целью избежать ответственности за неправомерные действия», — сказал он.

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Алексей Агафонов добавил, что следствием не выяснялся вопрос о том, почему в августе 2016 года Андрей Шевченко, исполняя обязанности первого заместителя главы администрации Пензы, не подписал лист согласования к проекту постановления о выделении участка, а оставил его до выхода из отпуска вице-мэра Сергея Волкова, скрыв при этом факт своего родства с Виктором Глуховым, то есть умолчав о возможном конфликте интересов.

Резюмируя озвученное, адвокат обратил внимание на то, что отношение Ирины Ширшиной к данному эпизоду выразилось лишь в письменном поручении Магомеду Агамагомедову, который на тот момент был начальником управления архитектуры и градостроительства, рассмотреть заявление Виктора Глухова, после чего она ушла в отпуск.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).