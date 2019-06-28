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Приговор в отношении Ширшиной и Титковой будет обжалован — адвокаты

18:15 | 28.06.2019 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Адвокаты бывшего вице-мэра Пензы Ирины Ширшиной и заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяны Титковой — Алексей Агафонов и Зинаида Юматова — заявили о намерении обжаловать приговор в отношении своих подзащитных по громкому уголовному делу, по которому в качестве подсудимого также проходил бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин.

Приговор в отношении Ширшиной и Титковой будет обжалован — адвокаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

После окончания заседания в Ленинском районном суде Пензы Алексей Агафонов пояснил, что он и его подзащитная не согласны с приговором по всем тем эпизодам, по которым экс-заместитель главы администрации города признана виновной.

«Приговор мы планируем обжаловать. С приговором не согласны — даже с учетом переквалификации», — сказал адвокат, отвечая на вопрос корреспондента ИА «PenzaNews».

Ирина Ширшина присоединилась к этим словам и в очередной раз заявила о своей невиновности.

«Я ничего этого не совершала», — подчеркнула она.

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В свою очередь адвокат Зинаида Юматова, говоря о намерении обжаловать приговор, сослалась, в частности, на то, что Татьяна Титкова признана должностным лицом, а значит, должна обладать организационными и административно-хозяйственными полномочиями, однако их, по ее словам, у нее нет.

«Далее. Я не согласна с тем, что установлен момент, что ей при рассмотрении заявления [Виктора] Глухова и [Валерия] Савина о предоставлении земельных участков были даны какие-то незаконные указания. На мой взгляд, таких доказательств в деле не имеется», — сказала собеседница агентства.

Она также выразила мнение, что никто из троих подсудимых в принципе не пошел бы на преступление из-за такой «мизерной» суммы, как стоимость земельного участка Валерия Савина в случае выкупа.

В свою очередь бывший вице-губернатор Валерий Савин, которого суд оправдал по делу о мошенничестве, заявил, что ему необходимо ознакомиться с приговором, чтобы давать журналистам какие-либо комментарии по существу.

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