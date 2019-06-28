Бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина освобождена от наказания по уголовному делу Криминал

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина, уголовное дело в отношении которой было возбуждено летом 2017 года, освобождена от наказания на основании приговора суда, при этом по одному из предъявленных ей обвинений она оправдана. Об этом сообщает корреспондент ИА «PenzaNews» из зала Ленинского районного суда.

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Приговор по громкому уголовному делу огласила судья Наталья Марчук.

«Ширшину Ирину Владимировну по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 169 УК РФ [«Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности»] в отношении [Юлии] Данилиной, [Татьяны] Макаровой, [Вадима] Никишина оправдать [...] в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за Ширшиной право на реабилитацию и разъяснить, что она имеет право на возмещение имущественного вреда, возмещение морального вреда и восстановление в иных правах», — сказала она.

Судья уточнила, что гражданские иски указанных лиц оставлены без рассмотрения.

Она добавила, что Ирина Ширшина признана виновной в двух эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог», а также в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

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«По ч. 1 ст. 292 УК РФ по факту предоставления участка Савину [назначить наказание] в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. [...] Назначить Ширшиной дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на два года. [...] Освободить Ширшину от наказания [...] в связи с истечением срока давности уголовного преследования», — огласила Наталья Марчук.

Судья сообщила, что по второму эпизоду, который связан с предоставлением земельного участка Виктору Глухову — двоюродному брату бывшего вице-мэра Андрея Шевченко, Ирине Ширшиной назначено аналогичное наказание, от которого она также освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«По ч. 1 ст. 169 УК РФ в отношении ООО «Сити-Строй» назначить наказание в виде лишения права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на два года со штрафом в размере 70 тыс. рублей. [...] Освободить Ширшину от наказания [...] в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — сказала она.

В соответствии с приговором, который пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 суток, мера пресечения в отношении Ирины Ширшиной в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена.