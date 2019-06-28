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Валерий Савин планирует отдохнуть после 10 месяцев суда

18:33 | 28.06.2019 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, оправданный по уголовному делу о мошенничестве с землей, сообщил ИА «PenzaNews», что после длившегося с августа 2018 года разбирательства в Ленинском районном суде Пензы намерен немного отдохнуть.

Валерий Савин планирует отдохнуть после 10 месяцев суда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экс-чиновник назвал возбуждение уголовного дела против себя и последовавшие за этим события «ударом».

«С самого начала, когда было возбуждено это уголовное дело, для меня это было вообще ударом таким, что я не ожидал и ожидать не мог, даже предположить не мог, потому что я знал и знаю, что я ничего противоправного не совершал», — сказал собеседник агентства.

Валерий Савин сравнил произошедшее с кошмарным сном.

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«Борьба была не на жизнь, а на смерть, но мы ее выстояли. Сейчас изучим материалы дела более подробно, и уже можно будет о чем-то какие-то комментарии давать», — добавил бывший вице-губернатор, говоря об оправдательном приговоре.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савин обвинялся в том, что он якобы незаконно оформил в собственность земельный участок, примыкающий к его даче в садоводческом некоммерческом товариществе «Искра-1».

В ходе следствия и суда Валерий Савин свою вину не признал и неоднократно заявлял о том, что все делал в соответствии с нормами законодательства.

Сторона обвинения просила суд приговорить Валерия Савина к двум годам лишения свободы условно и штрафу.

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