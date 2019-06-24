Гособвинение попросило реальный срок для Ширшиной, условные — для Савина и Титковой Криминал

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов попросил суд приговорить экс-заместителя главы администрации Пензы Ирину Ширшину к реальному сроку, а двум другим фигурантам громкого уголовного дела — бывшему вице-губернатору Валерию Савину и заместителю директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяне Титковой — назначить наказание в виде лишения свободы условно.

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«[Валерию] Савину — лишение свободы на 2 года условно, [Татьяне] Титковой — 1,5 года условно, [Ирине] Ширшиной — 3 года реального лишения свободы с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста», — сказал он журналистам после заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы в понедельник, 24 июня.

Дмитрий Дырдов добавил, что также попросил назначить подсудимым штрафы.

«Возместить ущерб в 460 тыс. рублей за земельный участок солидарно и [удовлетворить] иски потерпевших на сумму более 750 тыс. рублей», — уточнил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве подсудимых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной, по последним данным, вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).